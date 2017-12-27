В Волгограде задержали изготовителей суррогатного алкоголя

Волгоградские полицейские пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртной продукции. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Светлана Смольянинова.

Цех располагался в хозяйственных постройках Дзержинского района Волгограда. Алкогольные напитки изготовлялись в антисанитарных условиях: спирт смешивали с водой и различными красителями и вкусовыми добавками. Там же на бутылки наклеивали поддельные акцизные марки и этикетки.

В ходе обысков на территории двух регионов правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч бутылок контрафакта, порядка 40 тонн этилового спирта, а также фальшивые акцизные марки, черновую документацию и 340 тысяч рублей. Более двух тысяч тонн алкоголя изъяли у одного из продавцов дома.

В результате спецоперации задержаны шесть человек. В отношении владельцев нелегального цеха - 61-летнего мужчины и его 34-летнего сына - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.