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27.12.2017 20:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь оценили в 500 тысяч

Текст: Иван Ман (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал №7462 (296)
Беспрецедентный случай: тюменец, упавший с балкона 10-го этажа жилого здания, оправился после операций и выиграл иск к застройщику о возмещении ущерба.

ЧП произошло на улице Широтной 1 декабря 2016-го и стало известно благодаря соцсетям. Люди гадали: не задумал ли человек расстаться с жизнью? Вовсе нет. Со слов пострадавшего, он вышел на балкон покурить, нагнулся, рассматривая что-то с высоты, а когда из нагрудного кармана выскользнули ключи, попытался на лету их поймать. Ухватился рукой за кирпичное ограждение, но кладка оказалась ненадежной - вместе с двумя выпавшими кирпичами 30-летний горожанин полетел вниз и упал на крышу козырька подъезда. Удар смягчил сугроб.

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Когда кости срослись, владелец злополучного балкона настоял на проведении экспертизы, в недоумении спрашивая: "Дом сдан недавно, а его конструкции уже рушатся?". Специалисты пришли к выводу, что кладка ограждения выполнена некачественно, а потому испытания на нагрузку не выдержала. Однако застройщик не спешил раскошеливаться.

В прокуратуре назвали суммы, взысканные судом: полмиллиона рублей - возмещение морального вреда, 125 тысяч за неисполнение требований заявителя, столько же - в пользу юридической защиты и без малого 16 тысяч - траты на экспертизу. Итого около 766 тысяч.

Победа. Доволен ли истец?

- Не совсем, - говорит руководитель "Правового союза защиты прав потребителей" Дмитрий Щетинин. - В иске фигурировала сумма в несколько раз больше. Из-за чьей-то халатности человек едва не лишился жизни. И за это пятьсот тысяч?

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