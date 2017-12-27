Житель Сургута украл из музея мешок с новогодними подарками

В Сургуте задержали "похитителя Нового года". Мужчина вынес из местного музея мешок с подарками, которые должны были раздать на праздничном мероприятии. Это случилось накануне, злоумышленник уже пойман.

Заявили о пропаже имущества на сумму более 12 тысяч рублей сотрудники учреждения культуры.

"В музее проходило торжественное мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Подозреваемый увидел из окна своей квартиры, и решил присвоить их", - рассказали в пресс-служба МВД Югры.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража" (ч.2 ст.158 УК РФ). 31-летнему жителю автономного округа грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

"Мужчина за 2017 год не раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, неуплату штрафа, мелкое хулиганство", - перечислили в полиции.