Со зданий Нью-Йорка уберут указатели на радиационные убежища

Власти Нью-Йорка уберут со зданий города сотни указателей, показывающих путь к убежищам от радиации на случай начала ядерной войны. Как напоминает в среду агентство Reuters, таблички "противорадиационное убежище" появились в мегаполисе в начале 60-х годов прошлого столетия, на пике обострения отношений между двумя крупнейшими ядерными державами - СССР и США.

Как поясняется в заметке, дело не только в том, что угроза ядерной войны с тех пор снизилась. Что, впрочем, неоднозначно, ведь в 2017 году американские ученые перевели так называемые "часы судного дня", символически отражающие вероятность угрозы ядерного катаклизма, в положение 23:57:30 - это самое близкое к "ядерной полуночи", то есть войне, положение с 1953 года.

Указатели уберут еще и потому, что многие из убежищ, к которым ведут таблички со знаком радиационной опасности, уже давно непригодны для использования, заброшены, переоборудованы под велохранилища или прачечные, или, наконец, закрыты. А потому в случае ядерного удара они лишь введут горожан в заблуждение.

Таблички ликвидировали и ранее, но обычно это происходило на индивидуальной основе во время реставрации фасадов зданий или их сноса. Масштабная кампания по их снятию с городских зданий пройдет впервые. На школах они будут ликвидированы до 1 января. Впрочем, часть табличек останется на жилых домах и других зданиях, которые не попадают под юрисдикцию городских властей.