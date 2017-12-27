УК ФКБС досрочно стала преемницей полномочий совета директоров Бинбанка

Новости

Пожарные потушили крупный пожар на юге Москвы 18:13
Сбежавшую калининградскую школьницу нашли в Петрозаводске 17:57
Театр имени Покровского войдет в состав Большого 17:50
Вышел первый тизер-трейлер экранизации "Черновика" Сергея Лукьяненко 17:40
Екатерина Гордон подала в ЦИК документы на выдвижение в президенты 17:39
Мутко пообещал болельщикам адекватные цены на авиабилеты к ЧМ-2018 17:29
В Петербурге на стройке погиб рабочий из Северной Кореи 17:26
Facebook объяснил блокировку аккаунта Кадырова 17:16
Металлический ангар площадью 1000 кв.м. загорелся в Москве 17:11
Со зданий Нью-Йорка уберут указатели на радиационные убежища 17:09
Губернатор Подмосковья озвучил причину ДТП с автобусом 17:02
В Греции с 2018 года будет введен туристический налог 17:00
Путин рассказал о риске укрупнения регионов 17:00
Рогозин: Аварийно стартовавшая ракета "Союз" была настроена на Байконур 16:59
СМИ: Олег Табаков пришел в себя и никого не узнает 16:59
Захарова отчитала украинских дипломатов за борца с "русокрысами" 16:54
Экс-директор "Меньшевика" скрылся без оружия 16:52
В Германии граждане высказались за досрочную отставку Меркель 16:46
Британских военных обучат "гендерно нейтральному языку" 16:42
Рогозин: Гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98% 16:39
На Украине уволена 25-летняя замминистра внутренних дел 16:35
Фрегат "Адмирал Макаров" уйдет из Калининграда в Севастополь 16:30
Путин заявил о необходимости избавиться от "серых зон" в экономике 16:14
Киев и ЛНР завершили обмен пленными по формуле 75 на 16 16:12
У жителя Волгоградской области нашли почти 100 килограммов марихуаны 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
27.12.2017 16:18
Рубрика: Экономика

УК ФКБС досрочно стала преемницей полномочий совета директоров Бинбанка

Текст: Алина Егорова
Запланированное на 27 декабря собрание акционеров было отменено. В повестку планируемого собрания входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь в этом нет необходимости, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

"В связи с возложением функций временной администрации Бинбанка на УК ФКБС собрание акционеров банка 27 декабря 2017 года не состоится", - указано в уведомлении акционеров, размещенном на сайте банка.
В период деятельности временной администрации по управлению банком, функции которой 15 декабря 2017 года были возложены ЦБ РФ на УК ФКБС, приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

Еще в самом начале процесса оздоровления Бинбанка его основной владелец Микаил Шишханов сообщил, что со своей стороны предпримет все возможное для ускорения процесса оздоровления. Он перевел все свои небанковские активы - акции девелоперских компаний "Интеко" и "А101 девелопмент" - на баланс "Рост Банка". Суммарная стоимость вложений оценивается в 70 млрд рублей. Вторым шагом стало списание субординированных обязательств перед владельцами банка в размере 226 млн долл США и перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере 18,4 млрд рублей. Кроме того, собрание акционеров приняло решение использовать для покрытия убытков кредитной организации нераспределенную прибыль в размере 17,6 млрд рублей и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей).

На сегодняшний день это единственный случай абсолютного сотрудничества бенефициаров банка с регулятором. В отличие от других санируемых кредитных организаций - "ФК Открытие" и Промсвязьбанка - собственники Бинбанка оперативно подвели банк к новому этапу санации. Теперь вся работа будет сконцентрирована на выправлении финансовых показателей и на обеспечении соблюдения всех нормативов.

Напомним, что 21 сентября ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка и "Рост банка" через подконтрольный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Главное сегодня

Киев и ЛНР завершили обмен пленными по формуле 75 на 16
МВД опровергло данные о заложниках на фабрике "Меньшевик"
Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником
В Москве назвали реакцию ЕС на решение ЦИК по Навальному необоснованной
Генштаб ВС РФ: США обучают террористов на своих базах в Сирии