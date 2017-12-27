УК ФКБС досрочно стала преемницей полномочий совета директоров Бинбанка

Запланированное на 27 декабря собрание акционеров было отменено. В повестку планируемого собрания входил вопрос об утверждении нового состава совета директоров Бинбанка. Теперь в этом нет необходимости, поскольку совет директоров досрочно передал свои полномочия Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

"В связи с возложением функций временной администрации Бинбанка на УК ФКБС собрание акционеров банка 27 декабря 2017 года не состоится", - указано в уведомлении акционеров, размещенном на сайте банка.

В период деятельности временной администрации по управлению банком, функции которой 15 декабря 2017 года были возложены ЦБ РФ на УК ФКБС, приостанавливаются полномочия органов управления банка, а также права акционеров, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

Еще в самом начале процесса оздоровления Бинбанка его основной владелец Микаил Шишханов сообщил, что со своей стороны предпримет все возможное для ускорения процесса оздоровления. Он перевел все свои небанковские активы - акции девелоперских компаний "Интеко" и "А101 девелопмент" - на баланс "Рост Банка". Суммарная стоимость вложений оценивается в 70 млрд рублей. Вторым шагом стало списание субординированных обязательств перед владельцами банка в размере 226 млн долл США и перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в размере 18,4 млрд рублей. Кроме того, собрание акционеров приняло решение использовать для покрытия убытков кредитной организации нераспределенную прибыль в размере 17,6 млрд рублей и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей).

На сегодняшний день это единственный случай абсолютного сотрудничества бенефициаров банка с регулятором. В отличие от других санируемых кредитных организаций - "ФК Открытие" и Промсвязьбанка - собственники Бинбанка оперативно подвели банк к новому этапу санации. Теперь вся работа будет сконцентрирована на выправлении финансовых показателей и на обеспечении соблюдения всех нормативов.

Напомним, что 21 сентября ЦБ РФ объявил о санации Бинбанка и "Рост банка" через подконтрольный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).