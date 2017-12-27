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27.12.2017 23:45
Рубрика: Спорт

В феврале на поле

Утверждены даты матчей 1/4 финала Кубка России
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7461 (295)
Утверждены даты проведения четвертьфинальных матчей Кубка страны сезона 2017/18. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
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Первые две встречи состоятся 27 февраля. В них "СКА-Хабаровск" примет ярославский "Шинник", а "Амкар" сыграет с курским "Авангардом". К слову, не исключен вариант, при котором "Авангард" автоматически выйдет в следующую стадию турнира. Произойдет это в том случае, если пермяки снимутся со всех соревнований из-за финансовых проблем, которые есть у клуба.

Что касается двух остальных четвертьфинальных пар, то 28 февраля "Тосно" примет "Луч-Энергию", а действующий победитель чемпионата России "Спартак" сыграет в гостях с "Крыльями Советов". Напомним, что самарскую команду тренирует легенда "красно-белых" Андрей Тихонов.

Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде.

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