В аэропорту Ливана задержали 80-летнюю бабушку с 30 кг кокаина

В аэропорту Бейрута задержали 80-летнюю бабушку с 30 килограммами кокаина. Как пишет ТАСС, женщина прибыла из Венесуэлы и должна была вылететь в Париж. О ее гражданстве СМИ не сообщают.

Власти Ливана отметили, что так много наркотиков в главной воздушной гавани страны они еще не изымали. Речь идет о "самой крупной контрабанде", которую удалось пресечь таможенникам.

Добавим, что за минувшие десять месяцев у берегов стран Латинской Америки у контрабандистов изъяли свыше пяти тонн кокаина. В международной операции по борьбе с наркотрафиком задействованы корабли и самолеты Канады, США, Франции, Великобритании, Испании и Нидерландов.