В Беларуси легализовали добычу биткоина

C 22 декабря в Беларуси легализовали добычу биткоина - специальным декретом разрешено не только заниматься добычей любой криптовалюты, но и создавать ее, менять на белорусские рубли и иностранную валюту. И россияне тоже могут в этом поучаствовать.

Важным в декрете является разрешение обменивать виртуальные валюты на реальные деньги. При этом сам майнинг не будет считаться предпринимательской деятельностью. Также декретом разрешено не декларировать криптовалюты и доходы от операций с ними.

При этом обычные граждане, решившие поучаствовать в создании цифровой экономики, будут защищены. Документ предполагает, что для деятельности в качестве оператора криптоплатформы необходимо наличие на счетах в банках Беларуси не менее 1 млн белорусских рублей (около 500 тысяч долларов). А статус оператора обмена криптовалют предполагает наличие на счетах минимум 200 тысяч белорусских рублей. При этом майнингом криптовалют и деятельностью, связанной с использованием токенов, могут заниматься не только граждане Беларуси, но и нерезиденты.

Открытие Беларусью возможностей для майнинга криптовалют, создания бирж с точки зрения Союзного государства, вполне можно сравнить с тем, что, например, там уже открыты казино, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

"Многие россияне едут в Беларусь, чтобы поиграть на рулетке, новый декрет о криптовалютах даст пищу для активности некоторым гражданам, которые увлечены блокчейном и вложением средств в виртуальные деньги, или тем, кто пытается майнить профессионально. Может быть, там появится криптовалютная биржа", - предполагает эксперт.

Инициатива Беларуси по легализации криптовалют должна подстегнуть законодательную активность и в России

Однако, уверен он, для России в рамках Союзного государства инициатива Беларуси радикально ничего не изменит. "Не такой уж и большой круг людей занимается биткоинами, хотя о них много и говорят. Но в какой-то мере инициатива наших соседей должна подстегнуть законодательную активность в России, связанную с регулированием криптовалют", - резюмирует Абрамов.