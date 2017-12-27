В Германии граждане высказались за досрочную отставку Меркель

Порядка 47 процентов немцев выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель до очередного избирательного периода в 2021 году, свидетельствует опрос исследовательского института YouGov по заказу информационного агентства DPA. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По оценкам специалистов, на настроения избирателей негативно повлияли неудачи при формировании правительства после парламентских выборов в сентябре текущего года. Одержавший на них победу консервативный блок ХДС/ХСС не смог создать коалицию с партией "зеленых" и свободными демократами. Прежний коалиционный партнер СДПГ заявил о желании уйти в оппозицию. Однако после интенсивных консультаций с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером социал-демократы изменили свое мнение.

Зондирующие переговоры консерваторов и СДПГ должны начаться 7 января. Эксперты полагают, что их исход пока неясен. Консультации могут закончиться формированием правящей коалиции или созданием правительства меньшинства под руководством Ангелы Меркель. Не исключен также вариант с проведением повторных парламентских выборов.