В Греции с 2018 года будет введен туристический налог

Греция введет налог для туристов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. С 1 января 2018 года со всех отдыхающих, которые приезжают в Грецию, будет взыматься налог, если туристы остановились в гостинице или лицензированных апартаментах.

"Отели будут иметь право отказать в размещении, если туристы не оплатили туристический налог", - говорится в сообщении. Те, кто дорожит своим местом в отеле, будут платить налог в зависимости от статуса гостиницы.

Например, в 5-звездочной гостинице нужно заплатить 4 евро в сутки, в 4-звездочном - 3 евро, 3-звездочном - 1,5 евро, в отелях с одной и двумя звездами - 0,5 евро в сутки за номер.