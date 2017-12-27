В Россию запретили ввозить животных и птиц из Швейцарии

Опасные заболевания стали поводом для запрета, который ввел Россельхознадзор в отношении продукции из Швейцарии.

В частности, из-за болезни Ньюкасла в Россию нельзя ввозить живую птицу, а также яйца и мясо пернатых, не прошедших тепловую обработку. Кроме того, запрет распространяется на корма и оборудование, которое использовалось для убоя и разделки птиц.

Как пишет агентство "Интерфакс", на территории европейской страны также зарегистрировано вирусное заболевание под названием блутанг. Оно поражает крупный рогатый скот. Из-за этого запрещается ввоз в РФ крупного и мелкого рогатого скота, диких животных, восприимчивых к данному заболеванию, а также представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи).