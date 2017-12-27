В Венесуэле задержали 20 человек за беспорядки на Рождество

В Венесуэле группа людей устроила беспорядки и грабежи магазинов в католическое Рождество. Инцидент произошел в штате Боливар. В основном выносили продукцию винных торговых точек.

В результате случившегося были задержаны 20 человек. В городе Сьюдад-Боливар полиция применила слезоточивый газ, передает РИА Новости. В ответ сотрудников полиции обкидали камнями. Власти вывели на улицы полицию, военных и бронетранспортеры.

Венесуэла переживает тяжелый экономический период, связанный с гиперинфляцией и дефицитом товаров.