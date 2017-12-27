Во Франции проведена уникальная акция по спасению шедевра архитектуры

Уникальная международная акция спасет от полного разрушения один из самых романтических замков Франции - Мот-Шанденье, что в департаменте Вьенна на западе страны.

А помог краудфандинг, система коллективного финансирования через добровольные взносы, которую задействовали совместно интернет-платформа под знаковым названием Dartagnans и ассоциация ценителей французской старины "Усынови замок". Призыв, запущенный энтузиастами этой осенью в мировую паутину, нашел отклик, превзошедший все самые смелые ожидания.

К нынешнему католическому Рождеству было собрано 1,6 миллиона евро. Суммы от 50 евро и больше прислали 25 тысяч человек из 115 стран мира. Причем не только европейских, но из таких далеких от Франции, как Афганистан, Австралия, Индонезия, Буркина-Фасо, Перу.

Директор Dartagnans Роман Делом до сих пор не может скрыть своего восторга: "Такого еще не было ни у нас во Франции, ни вообще в Европе. Рекордная сумма собрана на правое дело!".

Особенность этой феноменальной акции заключается в том, что ее участники становятся не только владельцами архитектурного шедевра, но и акционерами общества, которое займется его реставрацией и дальнейшей эксплуатацией, хотя до этого еще далеко.

Ведь в первую очередь предстоит провести экспертизу замка Мот-Шанденье, построенного более семи столетий тому назад. С тех пор он то и дело переходил из рук в руки французской знати, дважды его захватывали англичане в ходе 100-летней войны в XIV - XV веках. Во время Французской революции в конце XVIII века взбунтовавшийся народ брал крепость штурмом и пушечных ядер при этом не жалел. Однако впоследствии замок подлатали и, если бы не пожар зимой 1932 года, причинивший серьезный ущерб, может быть, и не пришлось бы сейчас собирать деньги со всего мира на его спасение. Кровля замка так и не была возведена. Более того, стены и живописные башни, венчающие экзотическое строение, начали осыпаться.

Предполагается, что две трети вырученных средств пойдут на первый цикл восстановительных работ, которые начнутся уже в конце весны - первые месяцы лета 2018 года. Причем меценаты смогут наблюдать за этим процессом в режиме реального времени: на стройке будут установлены цифровые веб-камеры. С их помощью изображение станут распространять через специализированный сайт.

Какое будущее ждет замок Мот-Шанденье? Уже стали поступать предложения от многочисленных акционеров. Некоторые предлагают устроить там культурный центр, другие - музей средневековья, третьи - многопрофильный концертный зал, но все сходятся в одном: замок должен стать местом, наполненным жизнью, своего рода магнитом, достопримечательностью, которая будет привлекать туристов со всего света.