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Вышел первый тизер-трейлер экранизации "Черновика" Сергея Лукьяненко

Новость 27.12.2017, 17:40 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Сергей Лукьяненко, автор оригинального романа, представил тизер экранизации "Черновика" - первой за тринадцать лет, прошедших с "Дневного дозора" Бекмамбетова, экранизации своего произведения. Заверив, что даже глядя на этот еще сырой, "практически без спецэффектов" материал, можно сказать, что "фильм получился". "А это - самое главное".

На экране - штриховой пересказ сюжета, картинки параллельных миров, футуристические летательные средства, мрачные пейзажи и боевая роботизированная матрёшка (!).

В "Черновике" сыграли Никита Волков, Евгения Боровская, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Ирина Хакамада. Постановщик и сосценарист - Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь").

Фото: youtube.com
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Впервые опубликованный в 2005 году, "Черновик" признан одним из наиболее удачных произведений Лукьяненко. Книга рассказывает о молодом человеке, Кирилле, которого тайные закулисные силы практически буквально "вычеркивают" из жизни. С тем, чтобы назначить функционалом - привратником-таможенником портала, служащего проходом в параллельные миры.

Премьера - 15 марта.

"Чистовик", продолжение первого романа, вышел двумя годами позже. Против его экранизации в перспективе Лукьяненко заранее не возражает.

Ранее мы писали, что Фонд кино отказался финансировать экранизацию еще одного романа Лукьяненко - зомби-апокалипсиса "КваZи". Где речь идет о восставшем из мертвых пожилом милиционере, представителе новой расы живых мертвецов. Имеющей серьезные расхождения насчет планов дальнейшего сосуществования с живыми.

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