Уникальная книга "Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы" выпущена минским издательством "Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки" по заказу Постоянного Комитета Союзного государства.

Почему же Россия была так заинтересована в белорусских мастерах? Ответ очевиден - в здесь при участии европейцев активно развивались самые современные технологии строительства, оружейного и столярного дела. Какие же умельцы были востребованы в Москве?

- Новые подходы привнесли с собой резчики по дереву, - рассказывает главный редактор издательства Лариса Языкович. - Иконостасы, другие церковные украшения получались у них более выпуклыми по сравнению с традиционной российской резьбой. Эти работы можно видеть в соборах Кремля, Новодевичьем, Донском монастырях Москвы. Фурор произвели мастера-ценинники (изразечники), изготовлявшие на европейский манер яркие блестящие изразцы для печей - кафли по-белорусски. В запасниках Оружейной палаты найдено немало боевых топориков, протазанов, зеркальных доспехов, выполненных белорусскими мастерами...

"Белорусский след в культуре и архитектуре Москвы" - уже четвертая книга, изданная в этом году издательством "Белорусская Энциклопедия" по заказу Посткрма Союзного государства. До этого были "Франциск Скорина - человек мира", "Жемчужины Беларуси и России", "Ветка. История старообрядчества". Тираж каждой - 1000 экземпляров, они разошлись по библиотекам двух стран, вузам, как поощрительная награда тем, кто внес заметный вклад в белорусско-российскую интеграцию.

- Сотрудничество с Постоянным Комитетом Союзного государства приносит большое моральное удовлетворение, поскольку итогом становятся содержательные, хорошо иллюстрированные книги, служащие укреплению единства наших народов, - подчеркнул директор издательства "Белорусская Энциклопедия" Владимир Андриевич. - Причем, инициатором ряда книжных проектов стал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.