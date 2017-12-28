Безвизовый транзит в Пекине увеличился до шести суток

Россияне, летящие через Китай в третьи страны, смогут шесть дней находиться без визы в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй. Ранее этот срок составлял 72 часа.

Как пишет РИА Новости, пассажиры должны иметь при себе паспорт, а также билет на самолет. Отметим, что в прошлом году подобный 144-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров был введен в Шанхае, а также в соседних провинциях Цзянсу и Чжэцзян. Это должно помочь развитию гражданской авиации и туризма, особенно в Тяньцзине и Хэбэе.

Власти Китая подчеркивают, что у иностранных граждан теперь будет достаточно времени для путешествий или участия в бизнес-конференции. При этом не нужно тратить время и деньги на оформление визы.