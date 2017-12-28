Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ, Полномочный представитель Беларуси при ОДКБ Игорь Петришенко принял участие в заседании Постоянного совета ОДКБ. Об этом сообщается на официальном сайте посольства Республики Беларусь в РФ.

В ходе мероприятия Игорь Петришенко выступил с инициативой об организации комплексного анализа нормативной правовой базы ОДКБ на предмет выявления в ней "дремлющих норм" (неэффективно работающих правовых механизмов) в целях дальнейшего повышения эффективности системы практической реализации нормативных правовых документов и иных решений Организации.

Он предложил актуализировать вопрос о представлении ОДКБ в англоязычном сегменте интернета и популярных социальных сетях.

Согласно повестке дня заседания белорусская сторона приняла также участие в обсуждении проекта "Дорожной карты "Формирование условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах глобальной миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций".

Игорь Петришенко передал полномочия Председателя Постсовета ОДКБ Полномочному представителю Республики Казахстан при Организации Жаныбеку Иманалиеву.