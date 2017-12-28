iPhone 6s подешевел в России до психологической отметки

Представленный в сентябре 2016 года 32-гигабайтный iPhone 6s, пришедший на смену 16-гигабайтной модели, упал в цене в российской рознице ниже отметки в 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, которые приводит Hi-tech Mail.ru.

Несколько отечественных продавцов предлагают смартфон за 28-29 тысяч рублей, в среднем же цены на устройство колеблются в районе 31-32 тысяч рублей.

Анонс iPhone 6s состоялся в сентябре 2015 года. Изначально пользователям были доступны модели с 16, 64 и 128 гигабайтами памяти, затем компания представила 32-гигабайтную версию смартфона, а модификации с 16 и 64 гигабайтами изъяла из продажи.

На сайте Apple младшая версия iPhone 6s продается по цене 36 тысяч рублей.