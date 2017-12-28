iPhone 6s подешевел в России до психологической отметки

28.12.2017, 16:45 Текст: Антон Благовещенский

Представленный в сентябре 2016 года 32-гигабайтный iPhone 6s, пришедший на смену 16-гигабайтной модели, упал в цене в российской рознице ниже отметки в 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, которые приводит Hi-tech Mail.ru.

Несколько отечественных продавцов предлагают смартфон за 28-29 тысяч рублей, в среднем же цены на устройство колеблются в районе 31-32 тысяч рублей.

Какие смартфоны россияне получат на Новый год
Раскрыт главный секрет Samsung Galaxy S9

Анонс iPhone 6s состоялся в сентябре 2015 года. Изначально пользователям были доступны модели с 16, 64 и 128 гигабайтами памяти, затем компания представила 32-гигабайтную версию смартфона, а модификации с 16 и 64 гигабайтами изъяла из продажи.

На сайте Apple младшая версия iPhone 6s продается по цене 36 тысяч рублей.

смартфоны
Фото: depositphotos.com
Xiaomi скопировала у Apple функцию управления жестами 17:33
Британцы представили самый маленький мобильник в мире 26.12.2017
Новейший смартфон iPhone 8 Plus резко подешевел в России 26.12.2017
Apple
Фото: depositphotos.com
Для iPhone X выпустили первый джейлбрейк‍ 26.12.2017
В iPhone X обнаружили необычную проблему 25.12.2017
В России рухнули цены на дешевые iPhone 22.12.2017
iPhone
Фото: depositphotos.com
Apple засудят за принудительное замедление старых iPhone 22.12.2017
Apple сделает App Store мультиплатформенным 22.12.2017
Apple рассказала, почему тормозят старые iPhone 21.12.2017
Новости СМИ

Похожие материалы

Похожее из рубрики

Комментарии (0)
Добавить комментарий