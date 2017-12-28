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Рубрика: Общество

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Юлия Высоцкая: Как сделать новогодний стол незабываемым
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7463 (297)
- Я - сторонник заблаговременной подготовки к семейному торжеству, это помогает мне не чувствовать себя выжатой, как лимон, 31 декабря, - открыла Юлия, пожалуй, главный секрет. - Фирменных блюд у нас нет. Все, что можно сделать накануне, делаю накануне. Например, варю овощи для салата, пеку коржи для торта и мариную мясо.

Такой подход позволяет актрисе, ведущей одного из самых известных кулинарных телепроектов "Едим дома" Юлии Высоцкой потратить на само приготовление блюд 31 декабря всего лишь 1,5-2 часа. Лучше гораздо больше времени провести с семьей, отметила телезвезда. Концепция главного блюда на семейном столе в доме Юлии Высоцкой определена.

На приготовление блюд 31 декабря я трачу меньше двух часов. Зато больше времени могу провести с семьей

- В этом году семейный совет проголосовал за птицу, - говорит она. - Думаю, будет гусь или перепелки, посмотрим, чем порадует рынок.

Ведущая "Едим дома" предложила и читателям "Российской газеты" приготовить птицу с виски и мармеладом - это абсолютный кулинарный хит Тосканы.

Попытайтесь повторить

Ингредиенты на две порции: 4 тушки перепелки, тонко нарезанный бекон - 150 граммов, одна луковица, домашние панировочные сухари - 50 граммов, 3 зубчика чеснока, один небольшой пучок петрушки, 100 граммов виски, 4 столовые ложки апельсинового джема, 2 столовые ложки оливкового масла, одна щепочка черного свежемолотого перца, четверть столовой ложки морской соли.

Фото: Depositphotos
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Духовку предварительно разогреть до 220 С. Джем с виски соединить в глубокой посуде, добавить по щепотке соли и перца, все перемешать. В ту же посуду выложить перепелок, обмазать их маринадом и оставить мариноваться минимум на час. Нарезать 3-4 полоски бекона небольшими кусочками. Лук почистить и мелко нарезать. Чеснок раздавить плоской стороной ножа и измельчить. Петрушку мелко порубить. Разогреть тяжелую сковороду и слегка прогреть кусочки бекона, добавить лук, перемешать и обжарить до золотистого цвета. Отправить к луку с беконом чеснок, перемешать. Всыпать панировочные сухари, влить оливковое масло и снова перемешать. Добавить петрушку, посолить, поперчить, перемешать еще раз и выключить огонь. Тушки перепелок начинить получившимся сухарным фаршем, обернуть каждую полосками бекона, скрепить зубочистками и поместить в рукав для запекания. Полить перепелок оставшимся маринадом, плотно закрыть рукав, уложить его в глубокий противень и отправить в разогретую духовку на 25-30 минут.

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