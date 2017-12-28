Израиль потребовал от Киева наказать антисемитов

Инцидент в Одессе, где антисемиты нанесли на стенах зданий оскорбительные граффити, вызвал предсказуемую реакцию Израиля. МИД этой ближневосточной страны обратился к Киеву с официальным заявлением, в котором потребовал прореагировать на случившееся.

Граффити были изображены на здании Музея Холокоста - памяти жертв фашизма, на воротах исторического здания синагоги Бродского, а также на окнах Еврейского культурного центра "Бейт Гранд".

"Вчера в Одессе на еврейские здания и объекты были нанесены злобные антисемитские граффити. Мы серьезно обеспокоены этими проявлениями антисемитизма и ожидаем, что украинское правительство примет решительные меры для ликвидации антисемитских проявлений и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении израильского МИД.

Реакция Киева на это заявление пока неизвестна.