Киев будет менять арестованных россиян на осужденных в РФ украинцев

Киев в рамках состоявшегося обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан РФ, так как будет делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина, - сказал украинский лидер. - И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой (Романа) Сущенко, (Олега) Сенцова, (Александра) Кольченко, (Станислава) Клыха, (Николая) Карпюка и многих других".

Вместе с тем Порошенко не дал прямого ответа на вопрос о том, почему среди переданных самопровозглашенным республикам Донбасса так много украинцев. "Мы никому ничего не отдавали, - сказал президент. - Мы произвели освобождение".

Как отмечают эксперты, состоявшийся обмен украинских граждан на украинских же граждан указывает на то, что в стране идет гражданская война. Однако Киев называет происходящие в Донбассе или "антитеррористической операцией", или "отражением российской агрессии".