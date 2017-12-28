Мэр Нью-Йорка попросил горожан не выходить на улицу

Мэр Нью-Йорка посоветовал жителям мегаполиса меньше находиться на улице. "Лучше больше времени проводить в теплых помещениях, насколько это возможно. Проведайте ваших соседей и запустите питомцев в дом", - написал Билл Де Блазио в Twitter.

Похолодание на северо-востоке США началось 25 декабря. Ночью воздух остывает до -6 градусов, а днем всего на пару градусов теплее.

Как отмечают метеорологи, Нью-Йорк находится рядом с морем и это сказывается на климате. Даже небольшой мороз сложнее переносится из-за высокой влажности воздуха и резкого порывистого ветра.

В ближайшие дни столбик термометра опуститься до -8 градусов, а в новогоднюю ночь синоптики обещают -13 градусов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Национальной метеорологической службы США.