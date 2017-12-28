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28.12.2017 17:46
Рубрика: Власть

МИД РФ: Задержанный в России гражданин Норвегии - сотрудник спецслужб

Текст: Петр Лихоманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила информацию о задержании в России гражданина Норвегии, подозреваемого в шпионаже.

"Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг. Он находится в России по туристической визе. 6 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж", - сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, посольство Норвегии "проинформировано о произошедшем в установленном порядке".  

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"В настоящий момент господин Берг находится в следственном изоляторе "Лефортово". Ему предоставлены все предусмотренные законом права, в том числе помощь адвоката, переводчика, консульские встречи и медицинское обслуживание. Жалоб или каких-то претензий со стороны подследственного не поступает", - добавила Захарова.

По мнению Захаровой, этот инцидент не должен пагубно повлиять на двусторонние отношения.

"Что касается какого-то глобального удара по отношениям, я думаю, что это совершенно не тот случай, который можно так характеризовать. У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно, соответственно, и законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры в данном случае", - резюмировала Мария Захарова. 

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