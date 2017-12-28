На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта

Сильный ветер стал причиной инцидента в международном аэропорту Мальты.

Небольшой самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки, пробил ограждение и врезался в здание, где находятся офисы строительной компании Polidano Group. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет РИА Новости, людей на борту лайнера не было. На место происшествия прибыли представители аэропорта, полицейские и военнослужащие. Находящаяся рядом дорога перекрыта. Управление по транспорту Мальты и администрация воздушной гавани проводят расследование.