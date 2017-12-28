Обама остался лидером "рейтинга восхищения" в США

Бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в этом году остаются лидерами рейтинга восхищения среди американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты социологического опроса компании Gallup.

Согласно исследованию, 17 процентов жителей страны сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Обамой, среди женщин кандидатуру Клинтон назвали 9 процентов. Вторые места заняли действующий глава государства Дональд Трамп (14 процентов) и экс-первая леди Мишель Обама (7 процентов), соответственно. На третьем месте оказались папа Римский Франциск (3 процента) и телеведущая Опра Уинфри (4 процента).

По сравнению с прошлым годом рейтинги Обамы и Трампа упали, но у экс-президента гораздо больше: первым восхищались 22 процента опрошенных, а вторым – 15 процентов. Рейтинг Клинтон упал за год на 3 процента, а у Мишель Обамы лишь на 1 процент.