Пятеро детей пострадали при стрельбе у школы на юге Турции

В результате стрельбы у школы в турецком городе Газиантеп ранено шесть человек, включая пятерых детей. Преступника разыскивает полиция.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, стрельбу по игравшим во дворе школы в футбол ребятам открыл 56-летний мужчина, участвовавший в свадебной церемонии. Он использовал помповое ружье. Причина нападения пока неизвестна. Однако, по некоторой информации, этот подозреваемый уже находится в розыске за шесть ранее совершенных преступлений.

Все пострадавшие школьники - в возрасте от 10 до 17 лет - и один взрослый госпитализированы. Угроз их жизням нет.