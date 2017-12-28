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Рубрика: В мире

Порошенко снова хочет покупать российский газ напрямую

Текст: Петр Лихоманов

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможном возобновлении закупок природного газа в России. Об этом он заявил в ходе визита в Одесскую область.

"Если газ будет дешевый, если он будет честный и не коррупционный - тогда пожалуйста", - ответил Порошенко на вопрос журналистов о возможных закупках.

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Напомним, арбитражный суд в Стокгольме обязал компанию "Нафтогаз" в соответствии с  действующими контрактами покупать у "Газпрома" 5 миллиардов кубометров газа ежегодно. При этом два года назад Киев заявил об отказе покупать газ у РФ и перешел на схему реверсных поставок того же российского газа у соседних стран - Словакии, Польши, Румынии.

При этом на Украине не обсуждается вопрос о том, насколько дороже - с учетом транзита и маржи европейских продавцов - обходится украинскому бюджету этот "европейский" газ. Эти цифры по большей части не выносятся на публику. Выяснение того, кто на Украине получил основную прибыль от этой явно коррупционной схемы - дело недалекого будущего. Тем забавнее звучит заявление Порошенко, которого в Европе уже открыто называют главным коррупционером Украины, о том, что газ, поступающий в страну может быть "честным и не коррупционным".

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