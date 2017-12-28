Программа для взлома PlayStation 4 появилась в Сети

28.12.2017, 16:57 Текст: Анна Баранова

Хакеры опубликовали в интернете утилиту, которая позволяет обойти защиту консоли PlayStation 4. При этом на приставке должна быть установлена операционная система с версией 4.05. Об этом пишет ресурс WCCFtech.

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Автор утилиты для взлома PlayStation 4 известен под ником Specter. Он утверждает, что эксплойт namedobj позволит пользователям вносить изменения в систему. Например, любой желающий сможет сделать джейлбрейк и получить доступ к платным видеоиграм.

При создании namedobj разработчик использовал уязвимость в версии ОС 4.05. По этой причине владельцы консоли с актуальной "прошивкой" не смогут воспользоваться утилитой. Эксперты предупреждают, что установка хакерских программ на различные устройства может привести к потере личных данных и поломке гаджетов. 

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