Программа для взлома PlayStation 4 появилась в Сети

Хакеры опубликовали в интернете утилиту, которая позволяет обойти защиту консоли PlayStation 4. При этом на приставке должна быть установлена операционная система с версией 4.05. Об этом пишет ресурс WCCFtech.

Автор утилиты для взлома PlayStation 4 известен под ником Specter. Он утверждает, что эксплойт namedobj позволит пользователям вносить изменения в систему. Например, любой желающий сможет сделать джейлбрейк и получить доступ к платным видеоиграм.

При создании namedobj разработчик использовал уязвимость в версии ОС 4.05. По этой причине владельцы консоли с актуальной "прошивкой" не смогут воспользоваться утилитой. Эксперты предупреждают, что установка хакерских программ на различные устройства может привести к потере личных данных и поломке гаджетов.