Пушков назвал "страну года" по нанесению ущерба самой себе

Сенатор Алексей Пушков считает одним из главных "достижений" Украины блокаду Донбасса, инициированную Киевом. Своими мыслями российский политик поделился в Twitter.

По словам Пушкова, цена подобного шага - один процент ВВП или 1,8 миллиарда долларов. В связи с этим сенатор назвал Украину "страной года" по нанесению самой себе ущерба".

В январе радикалы перекрыли вывоз с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик любых грузов, в том числе угля. Это вызвало дефицит топлива на Украине. ДНР и ЛНР решили экспортировать уголь в третьи страны. После этого официальный Киев одобрил введение с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных территорий Донбасса.