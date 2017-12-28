Путин объяснил массовое увольнение водителей из "Газпрома"

Перевод на газомоторное топливо принадлежащих "Газпрому" автомобилей привел к массовым увольнениям водителей из-за невозможности сливать бензин и дизтопливо. Об этом, как передает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Госсовета.

"Газпром" свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо, к чему привело сразу: к массовому увольнению водителей - сливать нечего", - сказал российский лидер.

Подобная ситуация, по словам Путина, также сложилась в Минобороны и других ведомствах. Тем не менее он поддержал перевод принадлежащих предприятиям машин на газ.

"Безусловно, и у нас есть большие конкурентные преимущества в этом, потому что у нас этого топлива достаточно, а реализация, скажем, нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгодней даже, чем реализация самого газа", - объяснил президент РФ.