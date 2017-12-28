Путин поддержал идею перелетов за 5 рублей на матчи ЧМ-2018

"Аэрофлот" готов перевезти всех российских болельщиков в любой город чемпионата мира по футболу-2018 за пять рублей на матчи с участием нашей сборной. С таким предложением к президенту пришел глава компании Виталий Савельев.

"У нас следующий год очень важный - чемпионат мира по футболу", - заметил Савельев. "Болельщиков бесплатно перевезете?" - тут же спросил Владимир Путин. "Бесплатно можно, но…", - протянул собеседник. "Знаю, это хорошая идея - за рубль", - тем временем продолжал глава государства. И наконец Савельев сообщил: "Не бесплатно, Владимир Владимирович, - за пять рублей". Оказалось, задумка символичная. "Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на "пятерку", - объяснил докладчик.

"Мы перевезем всех российских болельщиков по сети маршрутов "Аэрофлота" в любой город, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей (включая таксы, сборы) в одну сторону. Будем продавать билеты, чтобы не было ажиотажа, за три дня до матча и три дня после матча", - резюмировал глава "Аэрофлота".

"Речь идет об играх российской сборной?" - уточнил президент и ответ был утвердительным. "Это для нас примерно 70 тысяч кресел. Естественно, мы надеемся на нашу команду. Если наша команда пройдет до финала, то это будет больше", - сказал Савельев. "Если Вы поддержите, мы с 1 января, с начала года начнем билеты продавать нашим болельщикам", - добавил он. "Хорошо", - кивнул Путин.

Рассказал глава "Аэрофлота" и о популярности плоских тарифов. "Мы летаем в пять городов Дальнего Востока, в Калининград и Симферополь", - уточнил он. "Мы перевезли в этом году 1,5 миллиона пассажиров по плоским тарифам и 4,5 миллиона - начиная с 2015 года", - привел цифры докладчик. Люди очень довольны, но обижаются, что такие тарифы быстро заканчиваются, и Савельев предложил перевести на плоский тариф в 2018 году и авиакомпанию "Россия" (это примерно 75 процентов дополнительных кресел, 900 тысяч кресел в эквиваленте). "Единственное, что будет небольшая разница в ценах, учитывая, что "Аэрофлот" - премиальный сегмент, мы на Дальний Восток тариф поднимем с 22 тысяч туда и обратно до 25 тысяч. А авиакомпания "Россия" начнет летать по нашему сегодняшнему плоскому тарифу в 22 тысячи рублей туда и обратно", - рассказал он. А вот Калининград и Симферополь для "Аэрофлота" "останутся без повышения на инфляцию", обещал Савельев. "Хорошо. Давайте", - оценил Путин.

Спустя 30 лет "Аэрофлот" вернулся в глобальную мировую гражданскую авиацию, также заявил глава компании. В 2009 году компания занимала 68-е место в мире по пассажиропотоку, а теперь - 20-е. Причем на такие параметры планировали выйти лишь в 2025 году. Группа перевезла более 50 млн пассажиров, и половина из них внутри страны. "В Европе какое место?" - уточнил президент. Оказалось, седьмое. А было - 15-е. "В Европе крупные игроки, но у нас есть время. Мы должны войти в пятерку европейских компаний к 2025 году. Надеюсь, что будет раньше это все нами выполнено", - оптимистично заявил Савельев.

"Аэрофлот" также стал самым сильным авиационным брендом в мире и самым сильным в России среди отечественных брендов. То есть самым узнаваемым. "Нам достаточно приятно ощущать, что мы являемся лицом России в этой части не только авиационного, но и всего бизнеса", - с гордостью констатировал докладчик.

Но и на этом россыпь наград не иссякла. Американская пассажирская ассоциация APEX признала компанию пятизвездочной. А в декабре "Аэрофлот" получил мировой туристический "Оскар" - World travel awards. "Мы также стали любимой иностранной авиакомпанией в Китае", - сообщил Савельев. И самый большой сайт путешественников в мире признал "Аэрофлот" первыми в Европе, а бизнес-класс и вовсе лучшим в мире.

Савельев поблагодарил президента за законы о "черных списках" и безбагажных тарифах. "Аэрофлот" остается в премиальном сегменте. Мы в этом году перевезем около 33 миллионов пассажиров", - заверил он. Авиакомпания "Россия", "дочка" "Аэрофлота", работает в сегменте среднего класса и перевезет 11 млн; "Победа" - 4,7 млн, "Аврора" - 1,5 млн. В целом будет более 50 млн.

Второй год прибыль приносит лоукостер "Победа". За два года она перевезла более 11 млн человек, из которых свыше миллиона раньше не летали и предпочитали поезда. Любопытно, что авиакомпания - чемпион мира по эксплуатации "Боингов", держит их в воздухе 16 часов. "Время разворота судна на земле максимум 36 минут, 95 процентов загрузка", - привел цифры докладчик. И половину рейсов она делает из городов не Московского авиаузла.

"С рынка ушли авиакомпании, которые открыто демпинговали. В целом обстановка нормализуется, и мы это видим", - сообщил Савельев, уточнив, что "Аэрофлот" сейчас не монополист и даже не доминирует на рынке. "Наш флот самый молодой в мире (на сегодня средний возраст - 4,1 года) среди авиакомпаний, где свыше 100 самолетов", - также доложил он.