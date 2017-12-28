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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Клики помощи

"Активные граждане" получили награды в Путевом дворце
Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов
Российская газета - Столичный выпуск №7463 (297)
Самые активные пользователи московских порталов "Наш город" gorod.mos.ru и crowd.mos.ru перед Новым годом получили благодарность мэра Сергея Собянина. "Без участия таких неравнодушных людей невозможно развитие современного мегаполиса, - сказал глава города на торжественной церемонии в Петровском путевом дворце. - За каждой сферой нужен народный контроль - от освещения во дворе до масштабной программы реновации".
Собянин: В общественных местах стало на треть меньше правонарушений

В Москве создана целая система электронных референдумов и интернет-взаимодействия жителей и чиновников. Портал "Активный гражданин" ag.mos.ru и одноименное приложение позволяет всем желающим проголосовать за любой вопрос городской жизни. Москвичи сами решают, какие деревья сажать на улице, сколько услуг должно быть в "Моих документах", как лучше организовать работу школ и поликлиник. Именно "активные граждане" определили судьбу своих домов во время предстоящей реновации. Портал "Наш город" создан для тех, кто хочет пожаловаться на недоработки коммунальщиков, очереди и другие житейские трудности. Не нужно ходить по разным инстанциям: пару кликов - и готово официальное заявление. К сообщениям можно прикреплять фото, они сиюминутно дойдут до контролирующих ведомств. Сервисом уже пользуются более миллиона горожан. Вопросы, которые касаются всех москвичей, выносятся на сайт электронных референдумов crowd.mos.ru. Пользователи определили стандарты детского отдыха, будущее культурных центров, методы образования школьных советов.

В списках тех, кто удостоился благодарности главы города, 41 участник электронных проектов. Это люди, которые участвовали в обсуждении наиболее актуальных проблем. "Взаимодействие жителей и власти в такой форме создало новую реальность московской жизни, - сказал Собянин. - Это позволяет говорить именно о народной, а не о чиновничьей власти. С такими горожанами-союзниками мы готовы и горы свернуть".

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