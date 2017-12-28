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28.12.2017 17:14
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

У стадиона "Динамо" появится улица Юрия Никулина

Текст: Сергей Бабкин

Новые улицы у реконструированного московского стадиона "Динамо" назовут в честь выдающегося артиста Юрия Никулина и легендарных спортсменов клуба: Игоря Численко и Михаила Якушина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе строительной компании, реализующей проект.

Напомним, что арена "Динамо" в Петровском парке закрылась 22 ноября 2008 года: "бело-голубые" сыграли прощальный матч с "Томью", после чего началась глобальная реконструкция. Она была необходима, чтобы привести всю инфраструктуру стадиона в соответствие с требованиями международных спортивных организаций.

Фото: @fifaworldcup_ru/Twitter.com
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Как уже писала "РГ", кроме футбольного поля на "Динамо" будет и хоккейная арена-трансформер, позволяющая проводить баскетбольные матчи и концерты. На Ленинградский проспект выйдет медиафасад: можно будет смотреть лучшие фрагменты игр прямо на улице. Но главное - "Динамо" и территория вокруг него снова станет спортивной: в парке обустроят площадки для футбола, баскетбола, городков и других популярных игр.

Ожидается, что арену откроют уже в следующем году. Во время реконструкции у Петровского парка появились несколько новых улиц. Компания-инвестор организовала в соцсетях и на радио конкурс на лучшее их название, и в конце года экспертная комиссия назвала лучшие из 600 предложенных вариантов.

Одну из улиц назвали в честь Юрия Никулина, поскольку выдающийся артист всегда был страстным поклонником "Динамо". А соседние проезды названы в честь легенд клуба и одновременно друзей Никулина. Блестящий нападающий Игорь Численко навсегда остался в истории отечественного футбола: благодаря его игре советские футболисты завоевали медали мирового первенства в 1966 году, это одно из самых лучших достижений отечественного спорта.

Третья улица получила имя Михаила Якушина - выдающегося специалиста, который приводил "Динамо" к победам, будучи и игроком, и тренером. Как ожидается, аншлаги с новыми названиями появятся ближе к открытию стадиона. Есть планы провести на нем в марте 2018-го товарищеский матч между "Динамо" и ЦСКА. 

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