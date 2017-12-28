Как сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка", отпраздновать наступление Нового года горожане и туристы смогут в 22 парках. В большинстве народные гуляния начнутся 31 декабря в 22.00, а завершатся ближе к трем часам ночи. Отмечать предлагают с театральным акцентом. Запланированы необычные концерты, уличные спектакли, перформансы, конкурсы и игры. Главные торжества в Парке Горького пройдут на катке, где диджеи в режиме нон-стоп будут ставить самые узнаваемые музыкальные треки. После боя курантов и поздравления президента страны Владимира Путина, его покажут на большом экране, на главной сцене выступит российская электронная группа D-Pulse. В саду "Эрмитаж" установят три "сказочные" фотозоны. Желтая с дворцовыми декорациями будет посвящена Золушке, красная с актерами в парадных мундирах, орехами и камином - Щелкунчику, а белая - замку Снежной королевы. Ночью у каждой пройдет театральное шествие. У новогодней елки феи и сказочные существа раздадут бенгальские огни, украшения и мандарины.
Еще один волшебный мир обустроят в саду имени Баумана. Юные москвичи увидят интерактивную постановку "Маленький Дед Мороз". Дети узнают, где живет зимний волшебник, и как подарки попадают под елку. Взрослых наверняка заинтересует "Квартирник у Высоцкого" в Таганском парке. В январе 2018 года музыканту исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты прозвучат его песни, а всех желающих научат играть на гитаре. В Перовском парке покажут фрагменты нескольких мировых мюзиклов. Посетители встретят на улице Отелло, Гамлета, Дядю Ваню.
Парк Фили новогодней ночью превратится в "Снежный лес". Там состоится театрально-цирковое шоу с жонглерами, эквилибристами и акробатами. Новогоднее настроение создаст оркестр снеговиков. В парке имени Артема Боровика поставят ледовый спектакль по мотивам "Снежной королевы". В главных ролях - профессиональные фигуристы, музыканты и участники детских коллективов. Новогоднюю атмосферу поддержат кавер-группы, дискотека и праздничный салют. Еще одной сказочной территорией станет Бабушкинский парк. Оформят его в декорациях "Щелкунчика". И дети, и взрослые окажутся на светском приеме в старинном зале с огромной елкой, баллом и угощениями.
Где можно встретить Новый, 2018 год с видеопоздравлением президента и праздничной программой?
- Парк Горького;
- "Сокольники";
- "Красная Пресня";
- "Красногвардейские пруды";
- "Кузьминки";
- "Садовники";
- "Фили";
- "Северное Тушино";
- Парк 50-летия Октября;
- Парк 850-летия Москвы;
- Парк Победы на Поклонной горе;
- Парк Артема Боровика;
- Таганский парк;
- Бабушкинский парк;
- Измайловский парк;
- Лианозовский парк;
- Перовский парк;
- Гончаровский парк;
- Воронцовский парк;
- Сад имени Баумана;
- Сиреневый сад;
- Сад "Эрмитаж".