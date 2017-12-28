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28.12.2017 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тост от Гамлета

В каких парках лучше всего встретить Новый год
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7463 (297)
Встретить год Собаки у Спасской башни выйдет не у всех: главную площадь страны в новогоднюю ночь закроют для посетителей. Там традиционно пройдут съемки праздничной телепрограммы. Унывать все же не стоит - отметить праздник можно на площадях и улицах города, где запланировано свыше 300 мероприятий. Самые интересные пройдут в столичных парках.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Самые необычные новогодние шоу для детей в Москве

Как сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка", отпраздновать наступление Нового года горожане и туристы смогут в 22 парках. В большинстве народные гуляния начнутся 31 декабря в 22.00, а завершатся ближе к трем часам ночи. Отмечать предлагают с театральным акцентом. Запланированы необычные концерты, уличные спектакли, перформансы, конкурсы и игры. Главные торжества в Парке Горького пройдут на катке, где диджеи в режиме нон-стоп будут ставить самые узнаваемые музыкальные треки. После боя курантов и поздравления президента страны Владимира Путина, его покажут на большом экране, на главной сцене выступит российская электронная группа D-Pulse. В саду "Эрмитаж" установят три "сказочные" фотозоны. Желтая с дворцовыми декорациями будет посвящена Золушке, красная с актерами в парадных мундирах, орехами и камином - Щелкунчику, а белая - замку Снежной королевы. Ночью у каждой пройдет театральное шествие. У новогодней елки феи и сказочные существа раздадут бенгальские огни, украшения и мандарины.

Еще один волшебный мир обустроят в саду имени Баумана. Юные москвичи увидят интерактивную постановку "Маленький Дед Мороз". Дети узнают, где живет зимний волшебник, и как подарки попадают под елку. Взрослых наверняка заинтересует "Квартирник у Высоцкого" в Таганском парке. В январе 2018 года музыканту исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты прозвучат его песни, а всех желающих научат играть на гитаре. В Перовском парке покажут фрагменты нескольких мировых мюзиклов. Посетители встретят на улице Отелло, Гамлета, Дядю Ваню.

Новый год в парках предлагают отмечать в театральном стиле

Парк Фили новогодней ночью превратится в "Снежный лес". Там состоится театрально-цирковое шоу с жонглерами, эквилибристами и акробатами. Новогоднее настроение создаст оркестр снеговиков. В парке имени Артема Боровика поставят ледовый спектакль по мотивам "Снежной королевы". В главных ролях - профессиональные фигуристы, музыканты и участники детских коллективов. Новогоднюю атмосферу поддержат кавер-группы, дискотека и праздничный салют. Еще одной сказочной территорией станет Бабушкинский парк. Оформят его в декорациях "Щелкунчика". И дети, и взрослые окажутся на светском приеме в старинном зале с огромной елкой, баллом и угощениями.

Кстати

Где можно встретить Новый, 2018 год с видеопоздравлением президента и праздничной программой?

- Парк Горького;

- "Сокольники";

- "Красная Пресня";

- "Красногвардейские пруды";

- "Кузьминки";

- "Садовники";

- "Фили";

- "Северное Тушино";

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Где можно будет запускать новогодние фейерверки

- Парк 50-летия Октября;

- Парк 850-летия Москвы;

- Парк Победы на Поклонной горе;

- Парк Артема Боровика;

- Таганский парк;

- Бабушкинский парк;

- Измайловский парк;

- Лианозовский парк;

- Перовский парк;

- Гончаровский парк;

- Воронцовский парк;

- Сад имени Баумана;

- Сиреневый сад;

- Сад "Эрмитаж".

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