В четверг в столице запустили самый любимый новогодний транспорт - трамваи, украшенные гирляндами. В этом году их сразу два, причем один с прицепом, в котором едут сани Деда Мороза с подарками и упряжка оленей.

Торжественный пуск новогодних трамваев наметили на четыре часа, когда уже смеркалось. Время выбрано не случайно. Вагоны украшают тысячи лампочек, и в сумерках и темноте иллюминация делает трамваи по-настоящему сказочными. Москвичам они очень нравятся - многие специально ждут необычный вагон на своем маршруте. Такие трамваи запускают под Новый год в столице уже третий год. Они будут ходить все новогодние каникулы до девятого января по трем маршрутам: N А "Метро "Октябрьская" - метро "Чистые пруды" (по будням), N 26 "Метро "Университет - метро "Октябрьская" (в праздничные дни) и N 6 "Братцево - метро "Сокол". Как рассказал руководитель производственно-технологической службы "Мосгортранса" Сергей Матвеев, оба трамвая будут работать и всю новогоднюю ночь.

Поддерживают новогоднее настроение у москвичей и в метро. Уже неделю катаются два спецпоезда на Кольцевой линии: "Путешествие в Рождество", разукрашенный елками, снегирями и игрушками, и еще один, безымянный, в елках и снеговиках и сугробах из мишуры. Они будут ходить по кольцу до конца января. На пересадке с "Ленинского проспекта" на "Площадь Гагарина" МЦК сегодня открыли настоящий бесплатный каток. А еще в метро на всех стойках "Живое общение" стоят по два почтовых ящика, один - для отправки писем родным и близким по всей России, второй - для писем Деду Морозу.

Вагоны украшают тысячи лампочек, которые делают трамвай по-настоящему сказочным

Кстати, метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать без остановки, интервалы движения составят от 3,5 до 15 минут. В полночь там можно будет услышать трансляцию выступления президента. На земле 59 маршрутов наземного общественного транспорта будут работать круглосуточно. Еще 98 маршрутов продлят работу до 3.30.

В Рождество метро и МЦК будет работать до двух ночи, 163 маршрута наземного транспорта до трех утра.

Кроме того, напомним, что со второго января подорожает проезд. Одна поездка по "Тройке" будет стоить 36 рублей вместо 35. Билеты на разовые поездки и льготные студенческий и школьные не подорожают. "Оптовые" вырастут в цене незначительно. А пригородные электрички в будущем году дорожать вообще не будут.

Еще одно транспортное новшество грядущего Нового года - впервые праздничные перекрытия центра продлятся целых пять дней - Тверскую, Моховую, Охотный Ряд, прилегающие переулки и часть Тверского бульвара отдадут гуляющим. Закроют и Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Варварку и Ильинку. Закроют улицы для машин в ночь на 30 декабря, откроют только третьего января в 16.00.