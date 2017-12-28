Столичные гаишники задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 24 и 29 лет по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

- На Широкой улице инспекторы остановили для проверки автомобиль "Ленд Ровер". Водитель и пассажир сильно нервничали и отказывались отвечать на вопросы полицейских. Тогда было принято решение досмотреть автомобиль, - рассказала Гузь. В машине полицейские обнаружили несколько пакетов с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическими наркотиками - метилэфедроном и индолом, общим весом около 11 килограммов. Задержанные уже сознались, что наркотики предназначались для сбыта мелкими партиями путем закладок.

Дуэт подозреваемых задержан. Уголовное дело возбуждено по нескольким тяжелым статьям УК, по которым им может грозить лет 20 за решеткой.

Не первый раз в полицейских отчетах фигурирует подмосковное Одинцово по причине наркопреступлений. Вот и на этот раз местные наркополицейские возле одного из домов в поселке Новоивановское задержали 55-летнего уроженца ближнего зарубежья за наркоторговлю.

По информации начальника пресс-службы подмосковной полиции Татьяны Петровой, у приезжего обнаружили свыше 500 граммов героина, что является особо крупным размером. "По оперативной информации, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам бесконтактным способом", - заявила Петрова.

Подозреваемый арестован. По возбужденному уголовному делу ему грозит до 20 лет лишения свободы.