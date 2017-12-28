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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве запустили новогодние трамваи

Текст: Светлана Батова

В Москве запустили новогодние трамваи. Впервые в этом году кроме обычных вагонов по столице будет ходить и вагон с прицепом с санями Деда Мороза с подарками и упряжкой оленей.

Всего, как сообщил руководитель производственно-технологической службы Мосгортранса Сергей Матвеев, будет два новогодних трамвая. Они будут работать всю новогоднюю ночь.

Фото: РИА Новости
Как будет работать транспорт в Новый год и каникулы в Москве

В течение новогодних каникул их можно будет встретить на трех маршрутах: № А "Метро "Октябрьская" - Метро "Чистые пруды" (по будням), № 26 "Метро "Университет" - Метро "Октябрьская" (в праздничные дни) и № 6 "Братцево - Метро "Сокол".

Новогодний трамвай, украшенный сотнями лампочек, пускают в столице уже третий год подряд. Он неизменно пользуется большой любовью пассажиров.

Ранее в столичном метро пустили сразу два новогодних поезда - их можно встретить на Кольцевой линии, а также открыли бесплатный каток в переходе со станции "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина" МЦК.

Пять самых красивых мест в новогодней Москве

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