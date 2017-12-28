Дикую историю, достойную голливудского фильма ужасов, раскрутили подмосковные сыщики. В Серпуховском районе полиции задержали участкового уполномоченного, который "бездействовал" при нанесении тяжких увечий жительнице деревни Скрылья. Официальный представитель Главного управления МВД Подмосковья Татьяна Петрова сообщила, что в местную больницу поступила молодая 25-летняя женщина с отрубленными кистями рук. Муж, приревновав ее, вывез в лес, где издевался несколько часов и отрубил супруге ладони.

Собственно, само преступление раскрыли достаточно быстро. Супруг-изверг сам явился в полицию и отпираться не стал. По его словам, таким страшным способом он наказал жену за неверность. И хорошо, что признался: отрубленные кисти успели быстро найти и пришить. Правую кисть Грачевой спасти не удалось, а вот левую врачи приживили. Хирурги успели срастить нервы, и пальцы ожили.

В отношении мужа-изувера было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы.

Но история получила свое продолжение. Оказывается, про семейный конфликт знал участковый уполномоченный полиции - это выяснили свои же полицейские. Есть информация, что ему сообщали о возможном и даже кровопролитном конфликте. Однако участковый отреагировал на заявление лишь спустя 18 дней и ограничился профилактической беседой. То есть не предотвратил тяжкое преступление. За что и поплатился.

Напомним, полиция обязана не просто защищать людей от преступников, но и предотвращать преступления. По сути именно участковые, эти "домашние" полицейские, должны знать все, что происходит в каждом дворе или квартире. Сотрудник полиции должен быть способен подобные преступления предотвращать.