Возбуждено дело после стрельбы в Химках

В подмосковных Химках полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в воздух, передает ТАСС информацию пресс-службы регионального ГУ МВД.

Напомним, что днем в Химках коммунальщики спиливали дерево, которое в итоге упало на жилой дом. Один из жильцов дома после этого начал стрелять в воздух. Никто не пострадал.

"По факту стрельбы в городе Химки возбуждено уголовное по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство")", - уточнила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.