Дело об убийстве хабаровского пауэрлифтера направили в суд

В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве известного спортсмена Андрея Драчева. Местного жителя обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений.

По мнению следствия, ранним утром 20 августа возле кафе в центре Хабаровска мужчина, обладающий навыками рукопашного боя, пожелал продемонстрировать свое физическое превосходство и спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом не знакомым ему спортсменом.

Обвиняемый нанес Андрею Драчеву более двадцати ударов руками и ногами, а также применил приемы борьбы, от которых тот несколько раз упал на тротуар. Когда спортсмен потерял сознание, мужчина еще пять раз ударил его по голове. В результате потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено в краевой суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.