Новый мэр Владивостока официально вступил в должность

Избранный 21 декабря мэром Владивостока Виталий Веркеенко принес присягу. Церемония вступления в должность состоялась на внеочередном заседании городской думы.

Виталий Веркеенко выиграл выборы, победив в конкурсе из 56-ти претендентов. В кресле мэра он сменил добровольно сложившего свои полномочия Игоря Пушкарева.

Сейчас Пушкарев находится под арестом. По версии следствия, в 2009-2014 годах он организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" стройматериалов по завышенным ценам, при этом предприятие возглавляют близкие родственники Пушкарева. Дело будет рассматриваться в Тверском суде Москвы.

Справка "РГ"

Виталий Веркеенко родился в 1973 году. В 1997 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "Муниципальное управление", имеет квалификацию "политолог-юрист". Ранее он был гендиректором ООО "Технохолдинг Сумотори".

Входящий в холдинг спорткомплекс "Приморское кольцо" стал центром развития автоспорта на Дальнем Востоке. Другое предприятие, "Юбо-Сумотори", готовится к началу выпуска грузовиков по российско-китайскому проекту. Завод "Прометей" - совместный проект холдинга с японскими партнерами - в 2018 году начнет строить предприятие по выпуску электроавтомобилей.