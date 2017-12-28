Таможенники рассказали, сколько средств были незаконно выведены за рубеж

Почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей в иностранной валюте не вернулось в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. И это только по Дальнему Востоку. Например, хабаровские таможенники выявили новые факты невозвращения в страну иностранной валюты. В отношении руководителей сразу трех фирм, зарегистрированных в Хабаровском крае и не связанных между собой, возбуждено 9 уголовных дел.

Печальное первое место валютных преступлений открыла компания, расплатившаяся со швейцарскими партнерами за оборудование для обработки древесины. Более 2 миллиардов 413 миллионов рублей (в пересчете на российскую валюту) "растворились" в Швейцарии. Фирма, рассчитавшаяся за товар, незадолго до завершения сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться деньги за непоставленный товар, - закрыт.

Бывший хозяин фирмы попытался оправдаться перед соответствующими органами. Он представил в Хабаровскую таможню дополнительное соглашение к контракту, подписанное российской и швейцарской сторонами, в котором сказано, что срок поставки товаров продлен до конца 2018 года. Однако оперативники таможни довольно быстро раскрыли аферу. Оказалось, что представитель контрагента из Швейцарии за день до "подписания" им дополнительного соглашения был лишен права подписи. В отношении директора российской фирмы таможней возбуждено три уголовных дела по статье УК: "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Санкция по ней предусматривает до трех лет лишения свободы.

В троицу крупных аферистов вошел уже известный с начала 2017 года хабаровчанам валютный рецидивист, перегнавший в 2015 году из Хабаровска в Латвию, Гонконг и на Кипр более 2,5 миллиарда рублей. На этот раз таможенники раскрыли новые его преступления двухгодичной давности. Действовал он по отработанной схеме: купил фиктивную фирму в Хабаровске, зарегистрировал на подставное лицо, которое заключало договоры с иностранными компаниями на осуществление ими услуг по перевозке грузов. И сразу же в счет этих самых услуг стал переводить денежные средства теперь уже в Эстонию, Латвию, Гонконг и Сингапур.

Оперативники насчитали 48 переводов денег на счета нерезидентов на общую сумму около 320 миллионов рублей. Естественно, что за отправленными "утром" деньгами, "вечером стулья" так и не вернулись. На директора фирмы, заключавшего контракты, таможней возбуждено 5 уголовных дел. Судя по всему, тому грозит реальный срок.

Замыкает список предновогодних преступлений, выявленных таможней, некая местная фирма, которая, якобы, отправила в Китай мороженую рыбу на 9 миллионов рублей и соевые бобы, стоимостью 17 миллионов рублей. Оперативника не стоила труда выяснить: деньги за российский товар китайской стороной на счет фирмы не перечислены, сама же фирма - ликвидирована. Глава же фирмы не только не выдвигал никаких претензий по возврату денег к иностранным партнерам, но и пытался их оправдать, говоря о том, что товар еще не реализован. А возможности расчитаться за него у партнеров нет.