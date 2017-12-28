Таможенники рассказали, сколько средств были незаконно выведены за рубеж

Новости

За акцию против Трампа осужден сын экс-кандидата в вице-президенты США 23:00
В Турции арестовали организатора выставки, на которой убили посла РФ 22:52
Эксперты назвали причины снижения курса биткоина 22:21
Клинцевич допустил причастность США к атаке боевиков на базу РФ в Сирии 22:13
В Москве из театра украли миллион 22:11
В Подмосковье могут начать собирать BMW 22:05
Лавров высмеял миф о вмешательстве России в иностранные выборы 21:51
В Петербурге арестован мужчина, напавший на водителя автобуса 21:37
В местной украинской Раде прозвучал гимн России 21:27
Силуанов: РФ не ведет переговоров с Украиной по ее долгу 21:26
Суд арестовал экс-директора фабрики "Меньшевик" 21:16
В Петербурге закрыли тринадцатую за день станцию метро 21:12
В Кировской области полицейский застрелил нападавшего 21:12
Президент Италии распустил национальный парламент 20:58
В Лондоне неизвестные облили девушку кислотой 20:28
Названы самые популярные автомобили с пробегом в Москве 20:25
Композитора Шаинского похоронят в Москве 19:47
Следствие потребовало арестовать экс-директора "Меньшевика" 19:28
Суд не удовлетворил апелляцию экс-главы Нижнего Новгорода 19:15
В Минстрое спрогнозировали рекордный объем ипотечного кредитования 19:08
Возбуждено дело после стрельбы в Химках 19:06
В Екатеринбурге взрыв газа повредил несущую стену жилого дома 18:58
NASA опубликовало уникальные фото зимнего Марса 18:44
Страницу Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов 18:41
Под Екатеринбургом в жилом доме взорвался газ 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
28.12.2017 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Таможенники рассказали, сколько средств были незаконно выведены за рубеж

Текст: Владимир Богданов

Почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей в иностранной валюте не вернулось в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. И это только по Дальнему Востоку. Например, хабаровские таможенники выявили новые факты невозвращения в страну иностранной валюты. В отношении руководителей сразу трех фирм, зарегистрированных в Хабаровском крае и не связанных между собой, возбуждено 9 уголовных дел.

Печальное первое место валютных преступлений открыла компания, расплатившаяся со швейцарскими партнерами за оборудование для обработки древесины. Более 2 миллиардов 413 миллионов рублей (в пересчете на российскую валюту) "растворились" в Швейцарии. Фирма, рассчитавшаяся за товар, незадолго до завершения сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться деньги за непоставленный товар, - закрыт.

Таможня выполнила годовой план по заполнению бюджета раньше срока

Бывший хозяин фирмы попытался оправдаться перед соответствующими органами. Он представил в Хабаровскую таможню дополнительное соглашение к контракту, подписанное российской и швейцарской сторонами, в котором сказано, что срок поставки товаров продлен до конца 2018 года. Однако оперативники таможни довольно быстро раскрыли аферу. Оказалось, что представитель контрагента из Швейцарии за день до "подписания" им дополнительного соглашения был лишен права подписи. В отношении директора российской фирмы таможней возбуждено три уголовных дела по статье УК: "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Санкция по ней предусматривает до трех лет лишения свободы.

В троицу крупных аферистов вошел уже известный с начала 2017 года хабаровчанам валютный рецидивист, перегнавший в 2015 году из Хабаровска в Латвию, Гонконг и на Кипр более 2,5 миллиарда рублей. На этот раз таможенники раскрыли новые его преступления двухгодичной давности. Действовал он по отработанной схеме: купил фиктивную фирму в Хабаровске, зарегистрировал на подставное лицо, которое заключало договоры с иностранными компаниями на осуществление ими услуг по перевозке грузов. И сразу же в счет этих самых услуг стал переводить денежные средства теперь уже в Эстонию, Латвию, Гонконг и Сингапур.

Оперативники насчитали 48 переводов денег на счета нерезидентов на общую сумму около 320 миллионов рублей. Естественно, что за отправленными "утром" деньгами, "вечером стулья" так и не вернулись. На директора фирмы, заключавшего контракты, таможней возбуждено 5 уголовных дел. Судя по всему, тому грозит реальный срок.

Замыкает список предновогодних преступлений, выявленных таможней, некая местная фирма, которая, якобы, отправила в Китай мороженую рыбу на 9 миллионов рублей и соевые бобы, стоимостью 17 миллионов рублей. Оперативника не стоила труда выяснить: деньги за российский товар китайской стороной на счет фирмы не перечислены, сама же фирма - ликвидирована. Глава же фирмы не только не выдвигал никаких претензий по возврату денег к иностранным партнерам, но и пытался их оправдать, говоря о том, что товар еще не реализован. А возможности расчитаться за него у партнеров нет.

Главное сегодня

РФ ввела ответные ограничения по Договору по открытому небу
В Кремле пояснили разницу между осужденными украинцами и пленными
Смольный заявил о 14 пострадавших при взрыве в супермаркете
Биткоин рухнул на полторы тысячи долларов
Федеральные трассы переименуют с 1 января 2018 года