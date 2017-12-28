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28.12.2017 05:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье автомобилисты встретились на дороге с леопардом

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье на автомобильной трассе у границ национального парка "Земля леопарда" произошла встреча человека и дальневосточного леопарда. Как сообщает пресс-служба нацпарка, очевидцы сделали видео и передали его специалистам, которые решили обследовать место, чтобы попытаться понять поведение дикого зверя.

Съемка сделана из неподвижного автомобиля, на ней видно, как хищник сначала стоит у обочины, как будто оценивая ситуацию, а потом спокойно пересекает проезжую часть.

По словам автора видео, жителя поселка Славянка Александра Зайцева, они увидели животное издалека, но то, что это леопард, догадались не сразу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Но затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! Оказавшись в свете фар, он стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге - большая удача встретить такую редкую дикую кошку", - приводятся его слова в сообщении.

Специалисты считают поведение леопарда в данной ситуации естественным. Эти хищники стараются избегать встреч с человеком, но машин, как и многие другие животные, боятся меньше, особенно в темноте. Зверь может остановиться, и только потом перебежать дорогу.

Однако, по словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Татьяны Барановской, все-такие подобная ситуация для леопардов и других животных является стрессовой.

"Из-за внезапного появления яркого света фар леопард мог не сразу понять, что находится в потенциально опасной ситуации. Радует, что, несмотря на промедление, как только машина тронулась, зверь убежал прочь от дороги, проявив естественную реакцию. Возможно, что это вполне обычная ситуация. В этом районе распространены редколесья и кустарники, здесь очень много косуль и зайцев - на них леопард может благополучно охотиться", - поясняет она.

Сотрудники нацпарка пока не идентифицировали животное, но отметили, что хищник выглядит упитанным и едва ли испытывает проблемы с едой.

Справка "РГ"

Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.

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