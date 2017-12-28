В Приморье автомобилисты встретились на дороге с леопардом

В Приморье на автомобильной трассе у границ национального парка "Земля леопарда" произошла встреча человека и дальневосточного леопарда. Как сообщает пресс-служба нацпарка, очевидцы сделали видео и передали его специалистам, которые решили обследовать место, чтобы попытаться понять поведение дикого зверя.

Съемка сделана из неподвижного автомобиля, на ней видно, как хищник сначала стоит у обочины, как будто оценивая ситуацию, а потом спокойно пересекает проезжую часть.

По словам автора видео, жителя поселка Славянка Александра Зайцева, они увидели животное издалека, но то, что это леопард, догадались не сразу.

"Сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Но затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! Оказавшись в свете фар, он стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге - большая удача встретить такую редкую дикую кошку", - приводятся его слова в сообщении.

Специалисты считают поведение леопарда в данной ситуации естественным. Эти хищники стараются избегать встреч с человеком, но машин, как и многие другие животные, боятся меньше, особенно в темноте. Зверь может остановиться, и только потом перебежать дорогу.

Однако, по словам директора ФГБУ "Земля леопарда" Татьяны Барановской, все-такие подобная ситуация для леопардов и других животных является стрессовой.

"Из-за внезапного появления яркого света фар леопард мог не сразу понять, что находится в потенциально опасной ситуации. Радует, что, несмотря на промедление, как только машина тронулась, зверь убежал прочь от дороги, проявив естественную реакцию. Возможно, что это вполне обычная ситуация. В этом районе распространены редколесья и кустарники, здесь очень много косуль и зайцев - на них леопард может благополучно охотиться", - поясняет она.

Сотрудники нацпарка пока не идентифицировали животное, но отметили, что хищник выглядит упитанным и едва ли испытывает проблемы с едой.

Справка "РГ"



Сто лет назад леопарды обитали сразу в нескольких районах южного Приморья. Из-за охоты и хозяйственной деятельности человека с середины XIX века в России ареал диких кошек сократился в 15-20 раз. Уцелевшие звери нашли прибежище на узкой приграничной полосе, где позже и появился национальный парк "Земля леопарда". На тот момент там обитали всего три десятка особей. Последний мониторинг показал, что их стало 70. Увеличение, произошедшее благодаря борьбе с браконьерством, зимней подкормке копытных, которыми питаются хищники, считают ученые, имеет тенденцию к росту.