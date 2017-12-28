В Приморье суд конфисковал имущество осужденного за взятку чиновника

В Приморье суд принял решение передать имущество бывшего начальника регионального управления Ространснадзора государству, сообщает прокуратура края. На минувшей неделе экс-чиновник был осужден за взятку.

Как показала проверка прокуратуры, с 2012 по 2015 годы, когда фигурант уголовного дела находился в должности начальника управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю, он приобрел три квартиры, гараж и автомобиль общей стоимостью более 15 миллионов рублей. Эта сумма превышала его общий доход за три года, предшествующие году покупки имущества. Совокупный доход чиновника за 2009-2015 годы, по подсчетам прокуроров, также был в три раза меньше.

В соответствии с Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", чиновник должен бы предоставлять сведения о расходах, в том числе и крупных покупках, указывая откуда на них взялись деньги. Но он этого он делал, более того, в декларациях он существенно снизил стоимость имущества, а две квартиры и гараж оформил на сына.

Учитывая эти обстоятельства, прокурор края обратился в суд, который удовлетворил его требования.

Несколько дней назад Ленинский районный суд Владивостока признал экс-чиновника виновным во взяточничестве и отправил на девять лет в исправительную колонию строго режима. Кроме того, по приговору суда он заплатит более 11 миллионов штрафа.

Экс-глава Ространснадзора обвинялся в получении взяток от бизнесменов, занимающихся международными автомобильными перевозками грузов. Узнав, что два индивидуальных предпринимателя регулярно нарушают законодательство, он предложил им ежемесячно передавать ему деньги, пообещав в ответ не приостанавливать действие разрешений на перевозки грузов. По данным следствия, за четыре года бизнесмены перечисли ему 2,5 миллиона рублей.