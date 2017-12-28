Обновленный к ЧМ-2018 аэропорт Саранска принял первый рейс

Не работавший в течение всего 2017 года в связи с масштабной реконструкцией аэропорт Саранска принял первый рейс. Здесь приземлился самолет с главой Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько.

Глава Росавиации прибыл в столицу Мордовии в числе первых пассажиров тестового рейса авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), следовавшего по маршруту Домодедово - Саранск - Домодедово. Несмотря на то что над городом стоял сильный туман, воздушное судно благополучно приземлилось - благодаря современному радиотехническому и сигнальному оборудованию, которым в ходе модернизации была оснащена взлетно-посадочная полоса.

- Технический рейс был проведен для того, чтобы продемонстрировать безопасность и надежность аэропорта Саранска, - отметил Александр Нерадько. - Уже совсем скоро он примет участников и гостей Чемпионата мира по футболу - 2018. Сегодня можно с уверенностью сказать, что Мордовия готова к этому событию. Возведенная инфраструктура послужит еще многие десятки лет.

После осмотра обновленного авиакомплекса Александр Нерадько вручил гендиректору "Авиалиний Мордовии" Михаилу Берману сертификат соответствия на саранский аэропорт, выданный Росавиацией. С 14 февраля 2018 года возобновятся регулярные полеты. Уже достигнуты договоренности с авиакомпаниями "Победа" и "Сибирь" по выполнению рейсов в Москву и Симферополь, прорабатывается возможность налаживания авиасообщения и по другим маршрутам.

Напомним, что аэропорт Саранска был закрыт на масштабную реконструкцию с января 2017 года. Обновление авиакомплекса проводилось в рамках подготовки к ЧМ-2018. Из-за смены недобросовестного подрядчика на объекте наблюдалось отставание от намеченных сроков завершения работ, однако позднее строителям удалось наверстать упущенное. Теперь здесь можно принимать большинство эксплуатируемых типов самолетов.

Справка "РГ"

В ходе модернизации аэропорта Саранска проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, построены новые рулежные дорожки, объекты управления воздушным движением, расширен перрон с увеличением мест стоянок воздушных судов. Возведены постоянный и временный терминалы, при этом пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время ЧМ-2018. Общая стоимость реконструкции объекта составила около 3,5 миллиарда рублей.