Пермяка задержали за убийство сожительницы и сына

В городе Лысьва Пермского края во время ликвидации пожара в пятиэтажном доме огнеборцы обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти и находившегося в бессознательном состоянии малолетнего мальчика. Позднее ребенок скончался в машине скорой помощи от сильного отравления угарным газом.

Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего"). По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан 24-летний сожитель погибшей женщины.

Как пояснили в краевом СУ СК, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений молодой человек задушил сожительницу. После этого он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь и поджег ее. Затем закрыл квартиру, оставив там своего двухлетнего сына и скрылся.

Сейчас проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели.