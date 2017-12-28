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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при пожаре пострадала семья с тремя детьми

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В городе Мелеуз произошел пожар в многоквартирном доме по улице 32 микрорайон. Пожарным пришлось эвакуировать 14 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тюменской области
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- Сообщение о возгорании поступило 18.20 часов. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили, что на пятом этаже горит двухкомнатная квартира. По лестничным маршам в срочном порядке эвакуировали жильцов дома. Из горящей квартиры вывели двух взрослых и трех детей - всех их увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. В 19.54 пожар был полностью потушен, - рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Данная квартира была оборудована автономным пожарным извещателем - их бесплатно устанавливают во всех местах проживания многодетных семей. Когда начался пожар устройство сработало, и глава семейства забежал в комнату, где спали супруга и дети. Он увидел, что горит натяжной потолок и разбудил родных, а потом вывел в подъезд.

Сейчас на месте работает дознаватель, устанавливается причина пожара.

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