В Башкирии при пожаре пострадала семья с тремя детьми

В городе Мелеуз произошел пожар в многоквартирном доме по улице 32 микрорайон. Пожарным пришлось эвакуировать 14 человек.

- Сообщение о возгорании поступило 18.20 часов. Прибывшие на место специалисты МЧС обнаружили, что на пятом этаже горит двухкомнатная квартира. По лестничным маршам в срочном порядке эвакуировали жильцов дома. Из горящей квартиры вывели двух взрослых и трех детей - всех их увезли в больницу с ожогами и отравлением продуктами горения. В 19.54 пожар был полностью потушен, - рассказали в пресс-службе МЧС РБ.

Данная квартира была оборудована автономным пожарным извещателем - их бесплатно устанавливают во всех местах проживания многодетных семей. Когда начался пожар устройство сработало, и глава семейства забежал в комнату, где спали супруга и дети. Он увидел, что горит натяжной потолок и разбудил родных, а потом вывел в подъезд.

Сейчас на месте работает дознаватель, устанавливается причина пожара.