Жителя Саратовской области задержали за "минирование" многоэтажки

В Балаково Саратовской области задержан гражданин, сообщивший о якобы заминированном 16-этажном жилом доме.

Как сообщили в администрации Балаковского района, на пульт единой дежурной диспетчерской службы в 03.31 по местному времени поступил звонок о том, что многоэтажный дом заминирован гексогеном.

Муниципальные власти и оперативные службы провели эвакуацию жильцов, всего в доме проживают 557 человек. Жителей временно разместили в помещении местной школы. Взрывчатки в доме не обнаружили.

В дальнейшем выяснилось, что по телефону позвонил один из местных жителей.

В пресс-службе муниципалитета напоминают, что за заведомо ложное сообщение о теракте предусмотрено несколько видов альтернативного наказания: от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет.