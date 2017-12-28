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28.12.2017 07:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Алтайском крае буран оставил без света больше 30 сел

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В ночь на 28 декабря в Алтайском крае из-за сильного бурана без электричества остались жители 31 населенного пункта в шести районах. Как сообщили в региональном управлении МЧС, утром электроснабжение было восстановлено.

Фото: depositphotos.com
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- Снегопад и шквалистый ветер, порывы которого достигали 28 метров в секунду, вызвали повреждения на линиях электропередачи в Змеиногорском, Курьинском, Локтевском, Поспелихинском, Шипуновском и Угловском, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - На места аварий оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады энергетиков и сотрудники МЧС.

Всю ночь энергетики ликвидировали повреждения на электросетях. К семи часам утра по местному времени свет вернули в дома всех потребителей. "За сутки ликвидировано 61 технологическое нарушение на воздушных линиях 6-110 кВ. На время аварийно-восстановительных работ все социально значимые объекты и часть потребителей были запитаны по резервным схемам. В полной готовности находились 20 резервных источников снабжения электроэнергией. Шесть из них были направлены к местам подключений", - сообщили в энергокомпании.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, буран был такой силы, что срывал крыши с недостроенных зданий, валил заборы. В Барнауле, по данным администрации города, из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач произошло отключение электроэнергии в поселках Солнечная поляна, Спутник, Авиаторов, Пригородный, Бельмесево, Радужный, Научный городок, Лесной, селе Власиха, микрорайонах Гоньба и Казенная заимка, а также на улице Газобетонная Индустриального района. "К утру электроснабжение везде было восстановлено, всю ночь на расчистке улиц работало более 100 единиц техники", - отметили в мэрии.

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