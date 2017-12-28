Суд несколько раз переносили из-за неявки потерпевших. Между тем обвиняемые просили рассматривать дело в особом режиме, а для этого все потерпевшие должны были дать свое согласие.

После употребления "Боярышника" более 200 жителей Иркутска попали в больницы. 76 из них скончались, а большинство выживших получили глубокую инвалидность. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

В декабре прошлого года более 200 жителей Иркутска попали в больницы с отравлением метанолом. 76 из них скончались, а большинство выживших получили глубокую инвалидность. Это одно из самых крупных массовых отравлений в истории страны. В Иркутской области даже объявляли чрезвычайное положение. Почти все пострадавшие употребляли средство для ванн "Боярышник". По их словам, покупали его как дешевый аналог водки, причем неоднократно, но в тот раз вместо этилового спирта бутлеггеры добавили в суррогат метанол.

В результате масштабной спецоперации были проверены все торговые точки города, обнаружены и ликвидированы несколько подпольных цехов по розливу спиртосодержащего фальсификата, задержано 22 подозреваемых. Однако, как стало известно корреспонденту "Российской газеты", производителей суррогата и поставщиков метилового спирта среди них не оказалось.

Как выяснилось, все задержанные - предприниматели, в чьих торговых павильонах был обнаружен смертельный "Боярышник", либо работавшие там продавцы. Впрочем, была еще парочка чиновников, сквозь пальцы смотревших на поступавшие к ним заявления от граждан о торговле суррогатом.

Но накануне на скамье подсудимых в Свердловском районном суде Иркутска оказались предприниматель и ее наемный продавец. Женщины обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть потребителей).

Обвинение полагает, что восемь погибших покупали жидкость именно у них. Максимальный срок по этой статье - до 10 лет. Дело все-таки стали разбирать в особом режиме - подсудимые активно помогали следствию, вину полностью признали.